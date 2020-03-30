Arjantinli futbolcu Ricardo Centurion’un acı kaybı!

Arjantin basınına yansıyan haberlere göre Pasini’nin aracını kullandığı sırada kalp krizi geçirdiği ve kontrolden çıkan aracın park halindeki bir araca çarparak kaza yaptığı belirtildi. Olay yerinde hayatını kaybeden 25 yaşındaki Melody’nin kazasında görgü tanıkları aracın şeridinden çıktığına gördüklerini ve kazanın gerçekleştiğini anlattı.

Genç kadının çocukluğundan beri kalp sorunları yaşadığı da haberlerde yer aldı. Centurion’un kulübü Velez Sarsfield da aynı zamanda sosyal medya fenomeni olan Melody Pasini’nin ölümü üzerine taziye mesajı yayınladı.

Başarılı futbolcu kazanın ardından sosyal medya hesabından ‘Seni her zaman seveceğim aşkım’ notuyla kız arkadaşı ile bir fotoğrafını paylaştı.