Aras Bulut İynemli’ye Feghouli’den tebrik!

Corona virüsü nedeniyle birçok kişi kendisini karantinaya alırken, çalışmanın yanı sıra film, dizi izlemeye başladı. Bunlardan biri de Galatasaray’ın yıldız futbolcusu Sofiane Feghouli oldu.

Cezayirli futbolcu, Netflix’in Fransa edisyonunda TOP 10’da 2. sıraya kadar yükselen “7. Koğuştaki Mucize” filmini izledikten sonra başrol oyuncusu Aras Bulut İynemli’ye tweet atarak, “Aferin arkadaş” dedi. Feghouli ayrıca ağlayan ve alkışlayan emoji de kullandı.