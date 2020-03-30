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Aras Bulut İynemli’ye Feghouli’den tebrik!

Galatasaraylı yıldız Sofiane Feghouli, Twitter'dan Aras Bulut İynemli'ye "7. Koğuştaki Mucize" filmi için "Aferin arkadaş" dedi.

10:53 -
Haberler Futbol
Aras Bulut İynemli’ye Feghouli’den tebrik!

Corona virüsü nedeniyle birçok kişi kendisini karantinaya alırken, çalışmanın yanı sıra film, dizi izlemeye başladı. Bunlardan biri de Galatasaray’ın yıldız futbolcusu Sofiane Feghouli oldu.

Cezayirli futbolcu, Netflix’in Fransa edisyonunda TOP 10’da 2. sıraya kadar yükselen “7. Koğuştaki Mucize” filmini izledikten sonra başrol oyuncusu Aras Bulut İynemli’ye tweet atarak, “Aferin arkadaş” dedi. Feghouli ayrıca ağlayan ve alkışlayan emoji de kullandı.

Aras Bulut İynemli Corona galatasaray Sofiane Feghouli süper lig
Son güncelleme: 11:54 30.03.2020