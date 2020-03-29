West Ham Başkan Yardımcısı’ndan corona açıklaması: Sayı çok fazla, durum iyi değil

İngiltere Premier Lig takımlarından West Ham United’da 8 futbolcunun corona virüsü semptomları gösterdiğini söyledi. Futbolcuların evlerinde karantinaya alındıklarını belirten West Ham United Başkan Yardımcısı Karren Brady, The Sun’da yazdığı yazıda “Sayı çok fazla… Durum iyi değil” değerlendirmesinde bulundu.

Daha önce liglerin hükümsüz sayılması gerektiği şeklindeki önerisi ile gündeme gelen Karren Brady, yazısında “Arsenal ile oynanan maçın ardından, Mikel Arteta’nın corona testinin pozitif çıkması nedeniyle tüm takıma test yaptırdık. 8 futbolcumuzda corona virüsü belirtileri çıktı. Sayı çok fazla… Durum iyi değil” ifadelerini kullandı.

Tüm futbolcuların hafif de olsa semptomlar gösterdiğinin altını çizen Karren Brady, “Umalım ki sadece bu kadar ufak belirtilerle atlatıyorlar. Hepsi aileleriyle evlerinde karantinaya alındılar. Şimdilik iyi görünüyorlar. Sadece el sıkışmamak, öksürürken ağzımızı kapatmak bizi virüsten korumaz. Bu nedenle herkes dikkatli olsun” yorumunda bulundu.

Yazısında liglerin durumu hakkında da bilgi veren Brady “Tüm Premier Lig kulüpleri, liglerin tamamlanmasından yana… Ancak liglerin tamamlanması Temmuz’a kadar sürecek. Şu anda plan bu gibi görünüyor. Bitirilmesi için düşülen süre Temmuz’u gösteriyor” dedi.

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