Valencia’da 10 futbolcu corona virüsüne yakalandı

İspanya La Liga ekibi Valencia’da 25 kişinin testlerinin pozitif çıktığı duyuruldu. Radio Marca'ya göre bu 25 kişiden 10'u futbolcu, 15'i teknik ekip ve idari kadrodan… Şu ana kadar sadece Mangala, Garay ve Gaya corona virüse yakalandıklarını açıkladı.

Valencia'nın Atalanta ile oynadığı maçların salgını hızlandırdığı tahmin ediliyor. Prof. Dr. Fabiano Di Marco, “Koronavirüsün ilk görüldüğü Bergamo'dan çok sayıda Atalanta taraftarı otobüslerle, trenlerle Milano'daki maça gitti. Bu biyolojik bir bomba etkisi yarattı ve virüs hızla yayıldı” ifadelerini kullanmıştı.

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“APTALCA ELEŞTİRİLER…”

UEFA Başkan Aleksander Ceferin, ‘virüsün Avrupa'ya yayıldığı maç' olarak nitelendirilen Şampiyonlar Ligi'ndeki Valencia-Atalanta karşılaşmasının oynatılmasına dair eleştirilere yanıt verdi.

Sloven spor adamı, “Bu maç oynanırken Avrupa'da ligler devam ediyordu. Maç seyircisizdi ancak taraftarlar stadın etrafında toplanmışlardı. Bu İspanyol yetkililerin kontrolünde olan bir şeydi. Ayrıca Milano'ya gidilmesiyle ilgili aptalca eleştiriler duyuyorum. 19 Şubat'ta kimse Lombardia'nın epideminin merkezi olacağını bilmiyordu” dedi.