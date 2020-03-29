SON DAKİKA | Anthony Yarde’ın babası corona virüsü nedeniyle hayatını kaybetti

Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgını, dünyanın en iyi hafif-ağır sıklet boksörlerinden biri olarak gösterilen Anthony Yarde’ı yıktı. Corona virüsüne yakalanan Anthony Yarde’ın babası, giriştiği yaşam mücadelesini kazanamadı. İngiliz boksör Anthony Yarde, acı haberi sosyal medya hesabından duyurdu.

Anthony Yarde, yaptığı paylaşımda “Şoktayım! Ben ve ailem oldukça özel şartlarda hayat sürüyoruz. Benim bu yaşadığım umarım insanların evde kalmasını sağlar. Babam, corona virüsü nedeniyle hayatını kaybetti. Üstelik çok sağlıklı ve hiçbir semptom göstermeyen biriydi. İnsanların dışarı çıkması, bu virüsün daha fazla yayınlamasına ve felaketten kurtulma süremizin uzamasına neden oluyor. Ben doktor değilim ama insanların evde kalmaları halinde virüse yakalanma ihtimallerinin azalacağını biliyorum. Hayatınızı riske atmaya değmez” ifadelerini kullandı.

Anthony Yarde, dünyanın en iyi boksörleri arasında gösteriliyor. 28 yaşındaki sporcu, kariyerinde çıktığı 20 maçın 19’unu kazanmayı başardı.