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Sözcü

Podolski: Maaşımda fedakarlık yapmaya hazırım

Antalyaspor'un tecrübeli ismi Lukas Podolski corona virüsü nedeniyle lige ara verilmesinin ardından maaşında indirim yapabileceğini söyledi.

17:31 -
Haberler Antalyaspor
Podolski: Maaşımda fedakarlık yapmaya hazırım

Antalyaspor forması giyen tecrübeli oyuncu Lukas Podolski, corona virüsü salgını nedeniyle verilen ara için Alman basınına açıklamalarda bulundu.

Maaşlarda fedakarlık yapma işi büyük bir iş. Henüz konuşmadık ancak normalde statta çalışan ve şu anda işsiz kalan insanlara yardım etmemiz gerekiyor ve bunu takımda ilk olarak ben yapmaya hazırım.

YEŞİL ZEMİNDE İDMAN YAPMAYI ÖZLEDİM

Bir uygulamamız var ve fitness hocasıyla birlikte bir bisikletin üstünde idman yapıyoruz. Futbol oynamayı özledim, yeşil zeminde idman yapmayı özledim.

MAYIS’TAN ÖNCE LİG BAŞLAMAZ

Mayıs ayından önce Türkiye’de lig başlamaz, bunun olma ihtimalini çok düşük görüyorum.

Antalyaspor Lucas Podolski maaş
Son güncelleme: 17:33 29.03.2020