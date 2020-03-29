New York Knicks’in sahibi James Dolan corona virüsüne yakalandı

Corona virüsü NBA’de kendisini göstermeye devam ediyor… Dünyada en çok vakanın yaşandığı ülke olan ABD’de 120 bin kişi virüse yakalanırken, son açıklanan rakamlara göre 2 bin 229 kişi hayatını kaybetti.

NBA ekiplerinden Utah Jazz, Detroit Pistons, Boston Celtics, Brokoolyn Nets ve Los Angeles Lakers’ın ardından New York Knicks’te de corona virüsü tespit edildi. Knicks’in sahibi James Dolan’ın corona virüsü testi pozitif çıktığı belirtildi.

The Athletic’in NBA yazarlarından Shams Charania’nın paylaştığı bilgiye göre, Dolan kendisini izole edip fazla semptom göstermedi. Serveti milyar dolarları bulan Knicks’in sahibinin işlerine evinde bilgisayar başından devam ettiği belirtildi.

NBA’de corona vakasının ilk görüldüğü isimler olan Utah Jazz’dan Rudy Gobert, Donovan Mitchell ve Detroit Pistons’tan Christian Wood virüsü yenmeyi başardı.