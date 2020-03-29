Milyoner yarışmasında maratoncu Akın Yeniceli’nin anıları kahkahaya boğdu!

Bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster’de Uşaklı maraton koşucusu Akın Yeniceli’nin hikayesi izleyen herkesi güldürdü. Kendisini ultra maratoncu olarak tanıtan ve 240 KM durmadan koştuğunu belirten Yeniceli, 2013 yılında Almanya’da şampiyon olduğunu söyledi.

Yarışmaya başlamadan önce kendisini tanıtan sportmen yarışmacı bir yarışmada yanlış yöne koştuğunu anlatırken, bir diğer anısında ise antrenörün kendisini unutması üzerine Uşak’tan Manisa’ya kadar koştuğunu belirtti.

İşte Milyoner yarışmasına katılan Akın Yeniceli’nin güldüren anıları