Klopp: O videoyu izledim ve ağlamaya başladım

Liverpool menajeri Jürgen Klopp, sağlık çalışanlarının Liverpool ile özdeşleşen You'll Never Walk Alone (Asla Yalnız Yürümeyeceksin) şarkısını söyledikleri videoyu izlediğinde ağladığını söyledi. Klopp, pandemiye karşı mücadelenin dünya çapında daha fazla dayanışmaya neden olmasını umduğunu ifade etti.

Premier Lig’in askıya alınmasının ardından ilk kez röportaj veren deneyimli çalıştırıcı, bu global kriz içinde futbolun ne zaman başlayacağı ve Liverpool’un şampiyonluğu ilgili tartışmaların utanç verici olduğunu belirtti.

Klopp röportajda kendi hayatlarını riske atma pahasına görev yapan sağlık çalışanlarından övgüyle söz etti.

“Bu olağanüstü. Dün yoğun bakım ünitesinin hemen önündeki insanların You'll Never Walk Alone söylediği videoyu izledim ve hemen ağlamaya başladım. Bu inanılmaz. Her şeyi gösteriyor, bu insanlar sadece çalışmıyorlar, çok da iyi bir ruh taşıyorlar. İnsanlara yardımcı olmaya alışık insanlar onlar; bizim de buna alışmaya başlamamız gerek. Genelde kendi sorunlarımıza ve dertlerimize odaklanmaya alışığız. Onlar bunu her gün yapıyor. Onlara olan hayranlığım daha fazla olamazdı.”

Emotional watching this. So much respect for NHS staff at the best of times, but at the moment, putting their lives on the line to protect us from this virus, wow! Total heroes. #YNWA #NHSHeroes pic.twitter.com/VJlA4WrsXO

— Mary K Foy (@marykfoy) March 26, 2020