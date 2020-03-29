Işıl Reçber kimdir? Rüştü Reçber’in eşi Işıl Reçber ne iş yapıyor?

Işıl Reçber hakkında bilgi sahibi olmak isteyen vatandaşlar, merakla “Işıl Reçber kimdir, kaç yaşında?” sorularına yanıt arıyor. Peki Işıl Reçber kimdir, kaç yaşında?

IŞIL REÇBER KİMDİR?

Işıl Reçber, 5 Ekim 1977 tarihinde Gaziantep'te doğdu. Gençlik yıllarını Antalya'da ailesiyle birlikte geçiren Reçber, eşi eski kaleci Rüştü Reçber ile Antalya'da tanıştı.

Dönemin Antalyaspor kalecisi Rüştü Reçber ile tanışan Işıl Reçber, modacılıkla uğraşıyor. Rüştü Reçber ile tanıştıktan sonra 1997 yılında birlikteliklerini evlilikle taçlandırdı. Çiftin biri kız biri erkek olmak üzere 2 çocuğu bulunmaktadır.

MODA İLE İLGİLENİYOR

Modayla ilgilenen Işıl Reçber, kendi adını taşıdığı bir parfüm markası kurdu. Aynı zamanda bugüne kadar farklı kategorilerde kendi markasını yaratan Işıl Reçber'in özel koleksiyonlarda imzası bulunuyor.

Sık sık giydi kıyafetler, saç tasarımı ve makyajlarıyla gazete ve dergilerde yer alan Işıl Reçber aynı zamanda sosyal sorumluluk projelerinin de önde gelen isimlerinden. Birçok dernek ve vakfın faaliyetlerine katkıda bulunan Işıl Reçber'in 8 yıldır düzenli olarak pilates yaptığı biliniyor.

IŞIL REÇBER İNSTAGRAM

İNSTAGRAM'DA 479 BİN TAKİPÇİSİ VAR

Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü isimlerden biri olan Işıl Reçber, İnstagram'ında günlük ve cemiyet hayatından kareler paylaşıyor. 470 bini aşkın takipçisi bulunan Reçber, fotoğraflarıyla beğeni topluyor.