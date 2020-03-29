Godin ateş püskürdü! ‘Son ana kadar corona virüsüne maruz bırakıldık’

Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgınının en çok etkilediği ülke İtalya oldu. Corona virüsü nedeniyle hayatını kaybeden insan sayısı 9 bini geçen İtalya’da futbol federasyonu, önce bazı maçları iptal edip bazılarını seyircisiz oynatırken, salgının artması sonrasında ligleri iptal etti.

İtalya Serie A takımlarından Inter’de forma giyen yıldız savunma oyuncusu Diego Godin, ESPN’e yaptığı açıklamada, İtalya Futbol Federasyonu’nun (FIGC) bu tutumuna ateş püskürdü! FIGC’yi gerekli tedbirleri almamakla suçlayan Diego Godin, “9 Mart’a kadar, İtalya corona virüsü nedeniyle tamamen çökene kadar maçlara çıkmaya devam ettik. Son ana kadar virüse maruz bırakıldık” dedi.

Inter ile Juventus arasında seyircisiz oynanan maçın corona virüsünün futbolcular arasında yayılmasına neden olma ihtimalinin yüksek olduğunu belirten 34 yaşındaki futbolcu şunları söyledi:

“Rugani’nin testi pozitif çıktı. O maçta birçok futbolcu onunla temas kurdu. Haftalarca maç oynamaya, antrenmanlara çıkmaya devam ettik. Bizi oynatabilecekleri kadar oynattılar. İtalya’da işler sarpa sarınca ve sağlık sistemi çökünce ligleri iptal ettiler. Maçları oynattılar sonra da hepimizi karantinaya aldılar. Muhtemelen Rugani nedeniyle birçok futbolcuya da virüs bulaşmıştır. En azından büyük bir risk taşıyorlar.”

SEZON BAŞINDA INTER’E GELMİŞTİ