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Godin ateş püskürdü! ‘Son ana kadar corona virüsüne maruz bırakıldık’

Inter'de forma giyen yıldız futbolcu Diego Godin, corona virüsü salgını nedeniyle İtalya Futbol Federasyonu'nu yerden yere vurdu.

SKOR DIŞ HABER
10:39 -
Haberler Futbol

Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgınının en çok etkilediği ülke İtalya oldu. Corona virüsü nedeniyle hayatını kaybeden insan sayısı 9 bini geçen İtalya’da futbol federasyonu, önce bazı maçları iptal edip bazılarını seyircisiz oynatırken, salgının artması sonrasında ligleri iptal etti.

İtalya Serie A takımlarından Inter’de forma giyen yıldız savunma oyuncusu Diego Godin, ESPN’e yaptığı açıklamada, İtalya Futbol Federasyonu’nun (FIGC) bu tutumuna ateş püskürdü! FIGC’yi gerekli tedbirleri almamakla suçlayan Diego Godin, “9 Mart’a kadar, İtalya corona virüsü nedeniyle tamamen çökene kadar maçlara çıkmaya devam ettik. Son ana kadar virüse maruz bırakıldık” dedi.

Inter ile Juventus arasında seyircisiz oynanan maçın corona virüsünün futbolcular arasında yayılmasına neden olma ihtimalinin yüksek olduğunu belirten 34 yaşındaki futbolcu şunları söyledi:

“Rugani’nin testi pozitif çıktı. O maçta birçok futbolcu onunla temas kurdu. Haftalarca maç oynamaya, antrenmanlara çıkmaya devam ettik. Bizi oynatabilecekleri kadar oynattılar. İtalya’da işler sarpa sarınca ve sağlık sistemi çökünce ligleri iptal ettiler. Maçları oynattılar sonra da hepimizi karantinaya aldılar. Muhtemelen Rugani nedeniyle birçok futbolcuya da virüs bulaşmıştır. En azından büyük bir risk taşıyorlar.”

SEZON BAŞINDA INTER’E GELMİŞTİ

Kariyerine Uruguay’ın CA Cerro takımında başlayan Diego Godin, asıl çıkışını 2007 yılında transfer olduğu Villarreal’de yaptı. Üç yıl Villarreal forması giydikten sonra Atletico Madrid’e transfer olan Uruguaylı futbolcu, Başkent ekibinde sayısız başarı kazandı. Godin, 9 yıl formasını terlettiği Atletico Madrid’den bu sezon başında ayrılarak, bedelsiz olarak Inter’e imza attı.

Godin, 135 kez terlettiği Uruguay Milli Takımı forması altında 8 gole imza attı.

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Son güncelleme: 11:11 29.03.2020