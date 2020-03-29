Fatih Terim ve Abdurrahim Albayrak için açıklama!

Galatasaray camiasında teknik direktör Fatih Terim, ikinci başkan Abdurrahim Albayrak ve başkan yardımcısı Yusuf Günay’ın corona virüs testlerinin pozitif çıktığının açıklanmasının ardından büyük bir endişe hakim olmuştu.

Hastanede özel gözlem altına alınan ve tedavileri süren 3 isimden Fatih Terim ve Abdurrahim Albay ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Galatasaray Divan Kurulu üyesi Tunç Üner twitter hesabından yaptığı paylaşımla, Fatih Terim ve Abdurrahim Albayrak ile ilgili müjde verdi. Üner ikilinin fotoğrafını paylaşarak ‘Nerede kalmıştı. Test sonuçları negatif çok yakında taburcular’notunu paylaştı. Yapılan bu önemli bilgilendirme sonrası Terim ve Albayrak’ın durumlarının iyiye gittiği ve yakında taburcu edilecekleri belirtildi.

BUSE TERİM: TEST SONUÇLARI HENÜZ GELMEDİ

Haberin ardından Fatih Terim’in kızı Buse Terim Bahçekapılı’dan bir paylaşım geldi. Terim’in son test sonucunun henüz gelmediğini açıklayan Buse Terim: ”Babamın yeni yapılan test sonuçları henüz gelmedi, ve testi henüz sonuçlanmadı. Bu haber şu an için doğru değil. Hala hastanede tedavisine devam ediliyor. Güzel haberler gelince yine paylaşmak ümidi ile” ifadelerini kullandı.

ABDURRAHİM ALBAYRAK: GELİR GELMEZ BİLGİLENDİRECEĞİM

Abdurrahim Albayrak da twitter hesabından bir paylaşım yaparak, ”Son yapılan test sonuçlarım henüz gelmemiştir. Gelir gelmez herkesi bilgilendireceğim. Tekrar hepinize çok teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

Son yapılan test sonuçlarım henüz gelmemiştir. Gelir gelmez herkesi bilgilendireceğim. Tekrar hepinize çok teşekkür ederim. — Abdurrahim Albayrak (@_AAlbayrak) March 29, 2020

Tedavisine devam edilen Yusuf Günay için de kısa süre sonra bilgilendirme yapılması bekleniyor.