Beşiktaş’ta Caner Erkin, Gönül Gönül ve Atiba’ya yeni paket!

Beşiktaş, kemer sıkma politikasıyla futbolcu sözleşmeleri üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Mevcut kadrodan Caner Erkin, Gökhan Gönül ve Atiba'nın sözleşmesi sezon sonu bitecek. Siyah-beyazlı yönetim, tecrübeli futbolcularından yüzde 40'lık bir fedakârlık yapmasını isteyecek.

Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın takımda kalmasını istediği 3 ismin, indirimli teklife sıcak baktığı öğrenildi. Beşiktaş yönetimi, kur değişimini de göz önünde bulundurup yerli futbolcularla yapılacak sözleşmelerde maksimum fiyat olarak 1 milyon Euro belirledi. TL üzerinden yapılacak mukavelelerde senelik ücretin 5-6 milyonun üstünde olmamasına dikkat edilecek.