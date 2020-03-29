SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Skor spor haberleri
Sözcü

Beşiktaş’ta Caner Erkin, Gönül Gönül ve Atiba’ya yeni paket!

Sezon sonunda sözleşmeleri bitecek olan Caner Erkin, Gökhan Gönül ve Atiba ile yapılacak mukavelede yüzde 40 indirim isteyecek olan Beşiktaş yönetimi, yerlileri 1 milyon Euro bandında tutmaya çalışacak.

SKOR ÖZEL | Ali Aydın
09:08 -
Haberler Beşiktaş
Beşiktaş’ta Caner Erkin, Gönül Gönül ve Atiba’ya yeni paket!

Beşiktaş, kemer sıkma politikasıyla futbolcu sözleşmeleri üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Mevcut kadrodan Caner Erkin, Gökhan Gönül ve Atiba'nın sözleşmesi sezon sonu bitecek. Siyah-beyazlı yönetim, tecrübeli futbolcularından yüzde 40'lık bir fedakârlık yapmasını isteyecek.

Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın takımda kalmasını istediği 3 ismin, indirimli teklife sıcak baktığı öğrenildi. Beşiktaş yönetimi, kur değişimini de göz önünde bulundurup yerli futbolcularla yapılacak sözleşmelerde maksimum fiyat olarak 1 milyon Euro belirledi. TL üzerinden yapılacak mukavelelerde senelik ücretin 5-6 milyonun üstünde olmamasına dikkat edilecek.

Beşiktlaş Caner Erkin Gökhan Gönül ve Atiba süper lig