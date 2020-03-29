Belarus ateşle oynuyor! Corona salgınına rağmen…

Dünya, corona virüsü salgını nedeniyle zor günler yaşarken, spor organizasyonları neredeyse durdu. NBA, Premier Lig, La Liga, Serie A, Ligue 1 gibi dev organizasyonlar durdurulurken, yazın yapılması planlanan Avrupa Şampiyonası ve Olimpiyat Oyunları da bir yıl ertelendi. Ancak bütün bu yaşananlara rağmen Belarus, herkesi hayretler içinde bırakan kararlarına devam ediyor.

Son olarak Türkiye’de de liglerin ertelenmesinin ardından Avrupa’da futbol oynanan tek ülke olarak kalan Belarus, şimdiye kadar 31 binden fazla kişinin ölümüne neden olan corona virüsü salgınını hiçe sayan Belarus, ligleri, hem de seyircili olarak, oynatmaya devam ediyor. Son olarak Başkent Misk’te oynanan derbi maçı binlerce kişinin izlemesi, şok etkisi yarattı.

FC Minsk ile Dinamo Misk arasında oynanan ligin ikinci hafta karşılaşmasında, tüm tedbirleri alan! Belarus Futbol Federasyonu, maça gelenlerin ateşini ölçtü! Dev maçı tribünden takip eden insanlardan bazıları maske takarak, hayatlarının en önemli organizasyonunu kaçırmamış oldu! Çoğu taraftar ise maçı maskesiz, korunmasız bir şekilde takip etti.

Karşılaşma FC Minsk’in 3-2 üstünlüğü ile sona ererken, binlerce kişinin birbirine corona virüsü bulaştırma tehdidi akıllarda kaldı.

FEDERASYON BAŞKANI: KRİTİK BİR DURUM YOK

Belarus Futbol Federasyonu Başkanı Vladimir Bazanov, konu ile ilgili daha önce yaptığı açıklamada “Maçlar seyircili oynanmaya devam edecek. Sağlık Bakanlığı ile iletişimdeyiz, ligi durdurmak için kritik bir durum yok. Ligleri neden durduralım ki? Ülkede olağanüstü hal mi ilan edildi? 81 vaka var, 22'si ise düzeldi. 50'den fazla insanımız şu anda virüsle mücadele ediyor. Sezonu sürdüreceğiz” demişti.

Corona virüsünü ilk başta ciddiye almayan İtalya’da virüsün yayılması hızla artmış, ülke, corona virüsünün çıktığı Çin’deki ölüm sayısını katlayarak geride bırakmıştı.

HLEB TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Bir dönem Türkiye’de Konyaspor ve Gençlerbirliği takımlarında da forma giymiş olan dünyaca ünlü Belaruslu futbolcu Alexander Hleb, ligin ertelenmemesine tepki göstermişti.

Ülkesinde corona virüsünü kimsenin umursamadığından dert yanan Hleb “Berlarus’ta corona ile ilgili neredeyse hiç tedbir alınmıyor. Tüm dünya Belarus ligini izliyor. Herkes televizyonunu açıp görebilir. NHL sezonu kapadığında bazı oyuncular Rusya’ya oynamaya gitmişti. Belki Messi ve Ronaldo Belarus’a gelerek oynamaya devam edebilir. Kim bilir?” demişti.

İLGİLİ HABER West Ham Başkan Yardımcısı`ndan corona açıklaması: Sayı çok fazla, durum iyi değil