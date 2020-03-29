Almanya ve İspanya’dan corona dayanışması… TFF’den ses çıkmıyor!

SÖZCÜ Binlerce insanın hayatına mal olan corona virüsünün vurduğu futbola destek için elini taşın altına koyan Avrupa ligleri seferber oldu. İspanya ve Almanya, zor durumda kalan kulüpler için yardım paketleri hazırlarken, ligleri zamanında ertelemediği için de tepki çeken Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), sessizliğini koruyor.

İspanya Kraliyet Futbol Federasyonu (RFEF), naklen yayın ve gişe gelirini kaybeden kulüplere 5 yıl ödeme vadeli 500 milyon Euro'luk kredi açarak destek oldu. Bayern Münih, Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen ve Leipzig hem 1 hem de 2. Lig'de zorda olan takımlara toplam 20 milyon Euro verdi.

İngiltere’de Premier Lig kulüpleri şu ana kadar küçük takımlarla herhangi bir dayanışma göstermedi. Bu durum ülke basınında büyük tepki çekti. TFF de yardım konusunda sessiz kalan liglerden… Yapılan tek hamle, kulüp lisans başvurularının nisana çekilmesi oldu. TFF'nin 2019-20 bütçesi yaklaşık 125 milyon Euro (886 milyon 510 bin TL)… Federasyon, bir önceki sezon 6 milyon TL fazla vermişti.