Abdurrahim Albayrak’ın oğlu Hikmet Albayrak corona virüsünü yendi!

Galatasaray İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak’ın oğlu Hikmet Albayrak, Twitter’dan yaptığı açıklamada corona virüsünü yendiğini duyurdu.

Hastanede tedavi gören Albayrak son iki testinin de negatif olduğunu belirterek, “Tedavim tamamlandı ve Allah’ın izni ile iyileştim. Yeni yapılan son iki test sonucum da negatif geldi. Tüm hastalara acil şifalar dilerim” ifadelerini kullandı.

Abdurrahim Albayrak ile eşi Şükran Albayrak’ın corona virüsüne karşı tedavileri hastanede devam ediyor.

Albayrak 3 önce yaptığı açıklamada, ““Hepinize dualarınız ve iyi dilekleriniz için çok teşekkür ediyorum. Sağlığım her gün daha iyiye gidiyor. İnşallah en kısa sürede tekrar görüşeceğiz. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize dikkat edin” ifadelerini kullanmıştı.