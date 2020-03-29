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Sözcü

24 saatte iki kez karantinayı bozdu ve tutuklandı!

Arjantin'in efsane futbolcularından biri olarak gösterilen Claudio Caniggia'nın oğlu Alexander Caniggia 24 saatte iki kez gözaltına alındı.

19:38 -
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24 saatte iki kez karantinayı bozdu ve tutuklandı!

Arjantin futbolunun unutulmaz isimlerinden biri olan Claudio Caniggia’nın oğlu ülkeyi ayağa kaldırdı.

Corona virüsü nedeniyle hükümetin aldığı kararı bozan ve kız arkadaşıyla birlikte dışarıya çıkan Alexander Caniggia 24 saat içerisinde 2 kez gözaltına alındı.

COVID-19 karantinasını bozan ve 27 yaşındaki kız arkadaşı Macarena Herrera ile Instagram’da canlı yayın açan Caniggia Hudson otoyolunda yakalandı.

24 saatte ikinci kez kuralları çiğneyen Alexander Caniggia ve kız arkadaşı tutuklanarak ev hapsine mahkum edildi.

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Son güncelleme: 19:40 29.03.2020