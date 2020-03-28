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Zeki Demirkubuz’dan Atiba Hutchinson paylaşımı!

Ünlü film yönetmeni ve senarist Zeki Demirkubuz, sosyal medyadaki sessizliğini Beşiktaşlı futbolcu Atiba Hutcihinson ile ilgili attığı tweet ile bozdu.

15:46 -
Haberler Beşiktaş
Zeki Demirkubuz’dan Atiba Hutchinson paylaşımı!

Birçok ünlünün yaptığının dışında, sosyal medyayı çok sık kullanmayan film yönetmeni ve senarist Zeki Demirkubuz’un Beşiktaşlı futbolcu Atiba Hutchinson  ile ilgili attığı tweet olay oldu. Uzun bir süre önce Twitter’da  paylaşım yapmayı bırakan, paylaşım yaptığında ise kısa süre sonra silen Zeki Demirkubuz, corona virüsü salgını ile gündemin değişmesine rağmen Kanadalı futbolcu Atiba Hutchinson’ını unutmadığını belirten bir tweet attı.

Beşiktaş taraftarı olan Demirkubuz, “Sevgili Atiba, can derdine düştük, seni unuttuk sanma.Hep aklımızdasın. Hiç utandırmadığın, hiç gölgede bırakmadığın ve hep umutlandırdığın için sonsuz teşekkürler” ifadelerini kullandı ve bu paylaşımını henüz silmedi.

Bu paylaşım Demirkubuz’un profilindeki tek tweet olarak yer alıyor;

Zeki Demirkubuz’un geçen sezon Beşiktaş tesislerine yaptığı ziyaretten görüntüler;

Atiba Hutchinson beşiktaş Zeki Demirkubuz
Son güncelleme: 15:48 28.03.2020