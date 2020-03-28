Uruguay Futbol Federasyonu, 400 kişiyi işten çıkardı, faaliyetlerini durdurdu!

Uruguay Futbol Federasyonu, dünyayı sarsan corona virüsü salgını nedeniyle aralarında teknik direktör Oscar Tabarez’in de olduğu 400 kişiyi işten çıkararak federasyonun faaliyetlerine son verdiklerini açıkladı.

Resmi açıklamada, “İçinde bulunduğumuz kriz nedeniyle faaliyetlerimiz durdurulmuştur. Kurumumuzun gelecekteki işleyişini korumak için zorlu, bir dizi karar almak zorunda kaldık” ifadelerine yer verildi.

2006’dan bu yana, Uruguay Milli Takımı’nın teknik direktörü olan 73 yaşındaki Oscar Tabarez de karardan nasibini aldı. Tabarez yönetiminde Uruguay, 2010 Dünya Kupası’nda yarı finale yükselme başarısı göstermiş ve dördüncü olmuş ve 2011’de de Copa America’da zafere ulaştırmıştı.

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‘İşsizlik sigortasından faydalansınlar diye…’

Federasyon tüm çalışanlarını işsizlik sigortasından faydalandırmak için bu kararı aldığını açıkladı. Uruguay Futbol Federasyonu bu doğrultuda tüm dış kategorilerdeki sözleşmeleri askıya aldığını, sadece kurumun temel ihtiyaçları çerçevesinde temel hizmetlerin süreceğini açıkladı.

Uruguay medyasına bu kararın yaklaşık 400 kişiyi etkilediğini ifade etti. Uruguay’da futbol 13 Mart’ta bir sonraki karara kadar askıya alınmıştı. Son verilere göre 274 kişi Uruguay’da corona virüsü salgınına yakalanmış durumda.