Son dakika! Rüştü Reçber corona virüsüne yakalandı

Efsanevi eski milli kaleci Rüştü Reçber’in corona virüsü testi pozitif çıktı. Testin pozitif çıktığını Rüştü Reçber’in eşi Işıl Reçber, Instagram hesabında açıkladı.

Kariyerinde Antalyaspor, Fenerbahçe, Barcelona ve Beşiktaş formaları giyen 46 yaşındaki efsanevi kaleci 120 kez ile A Milli Takım formasını en çok giyen futbolcu konumunda.

‘Birden gelişen hızlı semptomlarla…’

Rüştü’nün eşi Işıl Reçber, Instagram hesabında yaptığı paylaşımda “Rüştü'yü Covid-19 teşhisiyle hastaneye yatırmış bulunuyoruz. Her şey normal ilerlerken birden bire gelişen hızlı semptomlarla biz de olayın şokundayız. Kritik süreçler ve çok zor, Allah benim değerli eşimle beraber tüm hastalara acil şifa, kolaylık versin… Ailecek yaptırdığımız testlerde benim, kızımın ve oğlumun negatif sadece eşimin pozitif çıkmıştır” ifadelerini kullandı.