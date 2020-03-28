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Sözcü

Ozan Kabak’tan ‘Evde Kal’ çağrısı!

Covid-19 salgınıyla mücadele kapsamında alınan önlemlere destek olmak amacıyla Bundesliga ekiplerinden Schalke 04 forması giyen milli yıldızımız Ozan Kabak 'evde kal' çağrısında bulundu

14:17 -
Haberler Almanya Bundesliga
Ozan Kabak’tan ‘Evde Kal’ çağrısı!

Dünyanın en değerli genç futbolcuları arasında yer alan, Bundesliga'daki temsilcilerimizden milli futbolcumuz Ozan Kabak, Covid-19 salgınına ilişkin ilk mesajını S Sport üzerinden verdi.

Milli yıldızımız Ozan Kabak, “Ülkece zor zamanlardan geçiyoruz. Tedbirli ve dikkatli olmak zorundayız. Kendimizi, ailemizi ve ülkemizi korumak için lütfen zorunda olmadıkça dışarı çıkmayalım” dedi.

A Milli futbolcularımızdan Kenan Karaman ve Kaan Ayhan, NBA'de forma giyen Milli basketbolcumuz Cedi Osman, Darüşşafaka Tekfen'in genç oyuncusu ve milli basketbolcumuz Kartal Özmızrak, Tofaş'ta forma giyen milli basketbolcumuz Berk Uğurlu, Unics Kazan oyuncusu Jordan Theodore gibi birçok sporcu #evdekal çağrısına destek olacağı belirtildi.

Bundesliga Corona ozan kabak schalke 04