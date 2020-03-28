Komşusu şikayet etti, karantinaya uymayan Solano gözaltına alındı!

Newcastle United’n efsane futbolcusu olan ve şimdilerde Peru Milli Takımı’nda yardımcı antrenörlük yapan Solano, corona virüsünün yayılmasını önlemek amacıyla Peru’da alınan sokağa çıkma yasağı kararına uymayınca polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Dünya çapında 600 bine yakın insanı enfekte eden ve yaklaşık 27 bin ölüme neden olan salgın, Güney Amerika ülkesi Peru’yu da kıskacına aldı. Son günlerde vaka sayısının 635’e ulaşması nedeniyle hastalığın artmasını önlemek için sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Yasağın ilan edildiği anlarda dışarıda yemek yiyen eski futbolcu Solando, evine dönmek istediği sırada polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Konu hakkında RPP radyo kanalına konuşan Solano, “Bu durumdan dolayı çok pişmanım ve af diliyorum. Bu yaptığımı haklı çıkarmaya çalışmayacağım. Herkes için çok zor ancak en önemli olan sağlığımız. O olmadan hiçbir şey yapamayız” dedi.

Komşusu tarafından şikayet edilen Solano, karakola götürülüp ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. Peru’da sokağa çıkma yasağı ilanından sonra kurallara uymayan 18 binden fazla insanın gözaltına alındığı açıklandı.