Juventus’tan maaş kesintisi anlaşması: 90 milyon euro tasarruf!

İtalya, corona virüsünden en sert biçimde etkilenirken ülkenin dev kulübü Juventus’ta da Daniele Rugani, Blaise Matuidi ve Paulo Dybala’nın testleri pozitif çıkmıştı.

Dünyanın pek çok ülkesinde olduğu gibi Serie A’da da futbola ara verilirken Juvetus, bu arada bir ekonomik kriz yaşamanın eşiğine gelmemek için oyuncular ve teknik heyetle bir anlaşma yapıldığını açıkladı.

Juventus’un resmi internet sitesinden yapılan paylaşıma göre Juve, A Takımı oyuncuları ve teknik heyetle, mart, nisan, mayıs ve haziran aylarını kapsayan bir maaş kesintisi anlaşması imzaladı.

Bu anlaşmaya göre yaklaşık 90 milyon euro tasarruf edileceği açıklamada ifade edildi. İLGİLİ HABER Bergamo Belediye Başkanı: `Atalanta Valencia maçı biyolojik bomba etkisi yaptı`