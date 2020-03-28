İran’ın efsane sporcusu Ehsan Hadadi’nin corona virüsü testi pozitif çıktı!

Londra 2012’de erkekler disk atmada gümüş madalya kazanan ve İran’da neredeyse ulusal bir kahraman olarak görülen atlet Ehsan Hadadi’nin corona virüsü testinin pozitif çıktığı açıklandı.

İsim değişikliğine giden IAAF’in (Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliği) yerini alan World Athletics, Twitter’dan yaptığı paylaşımda “İranlı disk atmacı Ehsan Hadadi’nin corona virüsü testinin pozitif çıktığı bilgisini aldık. Kendisine eksiksiz ve hızlı bir iyileşme süreci diliyoruz” ifadelerini kullandı.

‘Evinde ve durumu iyi’

Tasnim Haber Ajansı; İran Atletizm Federasyonu Doktoru Ashkan Ordibehesht’in açıklamalarına yer verdi. Ordibehesht 35 yaşındaki sporcunun evinde karantina altında tutulduğunu ve durumunun iyi olduğunu aktardı. Normalde ABD’de de yaşayan Hadadi’nin virüse Tahran’da yakalandığı belirtildi.

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Altı kez Asya şampiyonu olan ve 69.32 metre ile disk atmada Asya rekorunu elinde bulunduran Hadadi, ertelenen Tokyo 2020’de altın madalyanın favorileri arasında gösteriliyordu. 2012’de Hadadi’nin gümüş madalyasıyla İranlı bir sporcu ilk kez güreş, halter veya taekwondo dalları dışında bir dalda podyuma çıkma başarısı göstermişti.

Ayrıca 2011’de dünya şampiyonu olan Hadadi atletizmde ülkesine dünya şampiyonluğu getiren ilk sporcu olmuştu. Corona virüsünün en sert etkilediği ülkelerden biri olan İran’da 35 bin 408 vaka bulunuyor. İran’da 2 bin 517 kişi corona virüsü sebebiyle hayatını kaybetti.