Salgın günlerinin ne kadar zor, acı verici olduğunu, yaşayarak görüyoruz. Bizler ister istemez psikolojik olarak bazen dibe vuruyoruz, sonra kendimize gelmeye çalışıyoruz.

Kitaplar, bizden hiçbir beklentileri olmayan en iyi arkadaşlarımız. Bunun ne kadar doğru olduğunu bir defa daha anladım. Varsa 4 ayaklı dostlarımız, bu günler için tam bir nimet.

Araştırma yaparken İspanyol gazetesi Marca'da bir haberi çok beğendim: Real Madrid, Santiago Bernabeu Stadı'nı tıbbi malzeme merkezi olarak kullanıma açacağını ilan etti.

Bunun adı insanlık ve sosyal sorumluluktur. Bizim milli formayı giymiş futbolcu kardeşlerimiz de ellerinden geldiğince maddi yardımlar yapmaya, sosyal sorumluluk projelerinde yer almaya başladılar.

Biz, böyle günlerde, her türlü yardımı yapan, koşan bir milletin çocuklarıyız. Hepsine helal olsun! Kulüplerimiz de gerektiğinde Real Madrid örneği gibi tesislerini yardım amaçlı kullandırırlarsa, büyük bir sevaba imza atarlar.

Avrupa’da’da birçok futbol kulübünün oyuncuları, maaşlarından kesinti yapılmasını kabul edip gelirleri düşük olan kulüp çalışanlarının aylık gelirlerinden mahrum olmamasını sağladılar.

Bu günler elbet geçecek, geriye yaptığımız iyi şeyler kalacak. Okuduklarım, araştırmalarım beni umutlandırıyor. İnsanlık daha ölmemiş!