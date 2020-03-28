Gennaro Gattuso’dan Fatih Terim’e mesaj!

Galatasaray’ın teknik patronu Fatih Terim, corona virüsü testinin pozitif çıktığını açıkladıktan sonra, sayısız destek mesajı gelmişti. Bu mesajlardan birisi de Fatih Terim’in İtalya’da Milan’ı çalıştırdığı dönemde öğrencisi olan efsane isim Gennaro Gattuso’dan ulaştı.

İtalya Seria A ekiplerinden Napoli’yi çalıştıran Gattuso, Haber Global’den Onur Tuğrul’a yaptığı açıklamada ünlü teknik adama mesajını iletti. 42 yaşındaki teknik adam, Terim’e “Merhaba Grande! Bu mücadeleyi de kazanacaksın. Sana kocaman sarılıyorum. İyi olmanı diliyorum. Ben Gattuso. sevgi ve selamlarımla…” mesajını gönderdi.