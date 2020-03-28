Dirk Nowitzki’den Corona ile savaşa dev bağış!

Dallas Mavericks’in eski yıldızı Dirk Nowitzki ve vakfının, corona virüs salgınından etkilenen ve gıda ihtiyacı duyanlara 14.000’den fazla gıda kutusu sağlamaya yardımcı olacak olan Kuzey Teksas Gıda Bankası’na 100.000 dolar bağışladığını açıkladı.

Kovid-19, Kuzey Teksas’ta yayılmaya devam ederken, Dallas Maverick’in efsane ismi Dirk Nowiitzki ve diğer yıldızların tıp uzmanlarına ve yardıma muhtaçlara yardım etmek için çalışmaları devam ediyor.

Mavericks’in sahibi Mark Cuban, NBA’in sezonu askıya almasının ardından, arena işçilerine ödeme teklif eden ilk takım sahibi olmuştu.

Dallas bu adımı attıktan sonra çok sayıda NBA takımı ve oyuncusu aynı şekilde hamle yapmışlardı.