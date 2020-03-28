Bojan Bogdanovic ‘corona’ günlerinde hatırladı: ‘Twitter hesabım varmış!’

Kariyerinde 2011-2014 yılları arasında 3 sezon Fenerbahçe’de oynayan ve şimdilerde NBA’de Utah Jazz forması giyen forvet Bojan Bogdanovic, corona virüsü nedeniyle NBA’in de durmasıyla herkes gibi günlerini evinde geçiriyor.

30 yaşındaki oyuncu bu süreçte yaptığı bir paylaşımla takipçilerini güldürdü. Twitter’da en son paylaşımını bir ‘retweet’ şeklinde 12 Mart 2017’de yapan yıldız oyuncu Twitter hesabını hatırladı ve “Twitter hesabım olduğunu fark ettim” dedi.

Esprili paylaşımı beğeni toplayan Bogdanovic’in artık Twitter’ı aktif olarak kullanıp kullanmayacağını zaman gösterecek. Öte yandan Bogdanovic’in formasını giydiği Utah Jazz, corona virüsünün patlak verdiği NBA kulübüydü.

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Jazz ekibinin son yapılan testleri negatif çıkarken takımda daha önce corona virüsüne yakalanan Rudy Gobert ve Donovan Mitchell’ın da testlerinin negatif çıktığı ve iki oyuncunun virüsten kurtulduğu açıklanmıştı.