Bergamo Belediye Başkanı: ‘Atalanta Valencia maçı biyolojik bomba etkisi yaptı’

Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgını Avrupa'da etkisini arttırmaya devam ediyor. Avrupa'da salgından en çok etkilenen ülke olan İtalya, ölüm oranlarında Çin'i geride bırakarak zirveye yerleşti. İtalya'nın Lombardiya bölgesinde bulunan Bergamo şehri salgından en çok etkilenen kentlerin başında geliyor.

Belediye Başkanı Giorgio Gori, yaptığı açıklamada Bergamo'da görülen corona virüsü vakalarının çok yüksek olmasının nedeni olarak, 19 Şubat’ta Milano’da oynanan Atalanta ve Valencia takımları arasındaki Şampiyonlar Ligi maçı olabileceğini ifade etti. UEFA Başkanı Aleksander Ceferin ise konuyla ilgili olarak “Bir günde böyle bir karar veremeyiz. Maç oynandığında sınırlar açıktı. 9 Şubat’ta, kimse pandeminin merkezinin orası olacağını bilemezdi. Biz yetkililerin önerilerini takip ettik” ifadelerini kullanmıştı.

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Gori, çok sayıda bilim insanının kendi ile aynı fikirde olduğunu belirtti. Gori, ülkede ilk corona virüsü vakasının 23 Şubat’ta ortaya çıktığını hatırlatarak, “Maalesef o sıralarda yeni tip corona virüsünün aramızda dolaştığından haberimiz yoktu. Milano’ya giden 40 bin taraftar birbiriyle temas eti ve virüs yayıldı. Maç biyolojik bomba etkisi yaptı” açıklamasında bulundu.

Gori, corona virüsünün yayılmasının sadece maçla ilişkilendirilemeyeceğini belirtirken, “Olayların kıvılcımını, bilinmeyen bir zatürre ile Alzano Lombardo Hastanesi’ne giden hasta yaktı. O hasta; doktorları, hemşireleri ve diğer hastaları enfekte etti ve salgının kaynağı oldu” dedi.

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Atalanta takımının stadyumunun UEFA kriterlerine uymadığı gerekçesiyle karşılaşma Milano’daki San Siro Stadı’nda oynanmıştı. Valencia kulübü tüm takımın, teknik heyetin ve görevlilerin testlerinin 3'te 1'inin pozitif çıktığını açıklarken, Bergamo ekibinde ise yedek kaleci Marco Sportiello'nun corona virüsü testi pozitif çıkmıştı.

İtalya'da toplam corona virüs vakası 92 bin 472'ye, hayatını kaybedenler ise 10 bin 23'e ulaştı.