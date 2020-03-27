Utah Jazz, Rudy Gobert ve Donovan Mitchell’ın corona virüsünden kurtulduğunu açıkladı!

NBA’de corona virüsü tespit edilen ilk basketbolcu olan Utah Jazz’in yıldızı Rudy Gobert ve takım arkadaşı Donovan Mitchell’dan iyi haber geldi.

Yapılan açıklamada 11 Mart’ta corona virüsüne yakalanan Gobert ve 12 Mart’ta yakalanan Mitchell ile birlikte tüm oyuncular ve teknik ekibin gün içerisinde yapılan corona virüsü testlerinin negatif çıktığı belirtildi.

NBA, Rudy Gobert’in corona virüsü testlerinin pozitif çıkmasının ardından süresiz ertelenmişti.

Detroit Pistons’ın 8 Mart’ta Jazz ile oynadığı maçta 38 dakika sahada kalan Christian Wood’un da test sonucunun pozitif çıktığı belirtilmişti.