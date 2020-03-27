Uğurcan Çakır: ‘Yabancı oyuncuların birçoğu korkuyordu, gitmek isteyenler oldu’

Trabzonspor’un yıldız kalecisi Uğurcan Çakır, corona virüsü salgını nedeniyle evde geçirdiği günleri Bein Sports’a anlattı. “Evde hayat tahminimden daha keyifli geçiyor” diyen Uğurcan, “Yemek yapmayı sevdiğimi fark ettim. Bu zorunlu ara kitap okumak, film izlemek için de fırsat. Evimde eşimle daha fazla vakit geçirebiliyorum” dedi

Video antrenmanları sürdürdüklerini de aktaran genç file bekçisi, yabancı oyuncuların bazılarının sürecin başında ülkelerine dönmek istediklerini belirtti: “Yabancı futbolcularla tesiste bir konuşma yapmıştık. Birçoğu korkuyordu. Ülkesine gitmek isteyenler de oldu. Türkiye’nin en güvenli ülke olduğunu anlatmaya çalıştık. Onlar da bizi anladılar. Şu anda çok görüşemiyoruz. Tesislerde görüşebildiğimiz kadar görüştük.”

‘Test sonuçlarım negatif çıktı’

Son olarak genel olarak sürece ilişkin konuşan milli oyuncu, “İki haftada sadece bir kez dışarı çıktım. Onda da kontrol için tesise gittim. Tedirgin olan futbolcu çoktu ki ben de tedirgindim. Test sonuçlarım negatif çıktı. İnşallah böyle devam eder. Zihinsel antrenmanımı kitap okuyarak yapmaya çalışıyorum. Dizilere, filmlere bakıyorum. Tüm dünya bir virüsle mücadele ediyor. Bilim ve tedbir mutlaka galip gelecektir. Ben de, ‘Evde Kal Türkiye’ diyorum. Bilime inanalım ve tedbirli olalım” ifadelerini kullandı.