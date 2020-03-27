Trezeguet’den Beşiktaş yanıtı: ‘Futbolda bazen…’

Süper Lig’de daha önce Kasımpaşa forması giyen ve sezon başında Premier Lig ekibi Aston Villa’ya transfer olan Trezeguet, Süper Lig’e dönüş sinyali verdi.

Beşiktaş’ın kendisiyle ilgilendiği haberlerini yorumlayan 25 yaşındaki kanat oyuncusu, “Beşiktaş haberlerini okudum. Devam eden bir sözleşmem var ve Aston Villa ile olan kontratıma bağlı kalmak isterim. Ancak futbolda bazen gelişmeler hızlı oluyor” ifadelerini kullandı.

Corona virüsü salgını nedeniyle liglerin ertelendiği İngiltere’de oynamanın her zaman hayali olduğunu söyleyen Trezeguet, “Hayalim Premier Lig’de oynamaktı. Şu anda rüyada gibiyim. Tüm gücümle bu duruma odaklandım” şeklinde konuştu.

Bu sezon Aston Villa formasıyla 31 maça çıkan Mısırlı futbolcu 4 gol atıp 3 asist yaptı. Kasımpaşa’da iki sezon oynayan ve çıktığı 65 maçta 22 gol atıp 16 asist yapan Trezeguet, 10 milyon Euro bonservis bedeliyle Aston Villa’ya transfer olmuştu.

Kasımpaşa 2017’de Anderlecht’ten 500 bin Euro’ya kiraladığı yıldız oyuncunun bonservisini 2018 yılında 2 milyon Euro’ya almıştı.