SON DAKİKA | Galatasaray’da bir corona virüsü daha! Yusuf Günay açıkladı…

Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, Twitter hesabından yaptığı açıklama ile corona virüsü testinin pozitif çıktığını duyurdu. 55 yaşındaki Günay “COVID-19 testim maalesef pozitif çıktı, genel durumum iyi, tedavime devam ediliyor. İyi dileklerini ileten tüm dostlarıma şükranlarımı sunuyorum” ifadelerini kullandı. Sarı kırmızılı ekipte daha önce Başkan Mustafa Cengiz’in test sonuçları negatif çıkarken, Teknik Direktör Fatih Terim ve İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak’ta ise corona virüsü testi pozitif çıktı.

COVID-19 testim maalesef pozitif çıktı, genel durumum iyi, tedavime devam ediliyor. İyi dileklerini ileten tüm dostlarıma şükranlarımı sunuyorum. — Yusuf GÜNAY (@yusuf_gunay) March 27, 2020

GALATASARAY’DAN AÇIKLAMA GELDİ

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, dün yaptığı açıklamada corona virüsü testinin negatif çıktığını açıklamış ancak Başkan Yardımcısı Yusuf Günay ile ilgili herhangi bir bilgi vermemişti.

Sarı kırmızılı kulüpten 3 gün önce yapılan açıklamada, Günay’ın test sonuçlarının çıkana kadar yatarak tedavi olmasına karar verildiği belirtilmişti.

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55 yaşındaki Yusuf Günay’ın corona virüsü test sonuçlarının pozitif çıkmasının ardından Galatasaray’dan şu açıklama yapıldı;

“Tedbir amaçlı olarak hastanede tedavi altına alınan Başkan Yardımcımız Sayın Yusuf Günay’ın COVID-19 testi pozitif çıkmıştır. Tedavisine devam edilen Başkan Yardımcımız Yusuf Günay’a ve ailesine geçmiş olsun diyor, kendisinden bir an önce güzel haberler almayı ümit ediyoruz Tedbir amaçlı olarak hastanede tedavi altına alınan Başkan Yardımcımız Sayın Yusuf Günay’ın COVID-19 testi pozitif çıkmıştır.”

Tedavisine devam edilen Başkan Yardımcımız Yusuf Günay’a ve ailesine geçmiş olsun diyor, kendisinden bir an önce güzel haberler almayı ümit ediyoruz. pic.twitter.com/ItHdO3kzv2 — #BirlikteYeneceğiz! – G a l a t a s a r a y S K (@GalatasaraySK) March 27, 2020

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