SON DAKİKA | Fenerbahçe Beko’da 4 kişide corona virüsü pozitif!

Fenerbahçe Beko’da yapılan corona virüsü testlerinin sonuçları belli oldu. Yapılan açıklamada, “Test yapılan 12 kişi içerisinde 1 sporcu, 1 teknik ekip ve 2 idari ekip çalışanı olmak üzere toplamda 4 kişide COVID-19 test sonuçlarının pozitif olduğu görülmüştür” denildi. İletişim ve Medya Sorumlusu İlker Üçer yaptığı açıklamada testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Üçer yaptığı açıklamada, “Covid-19 test sonucum pozitif çıktı. Tat ve koku alamama ve çok hafif öksürük dışında herhangi bir sorunum yok” dedi.

CENK RENDA TABURCU EDİLDİ

Fenerbahçe Beko İdari Menajeri Cenk Renda, geçtiğimiz günlerde corona virüsü teşhisiyle hastanede tedavi altına alınmıştı. Tedavisi sonrası bugün yapılan testlerin sonucunda corona virüsü negatif çıkan Renda, sosyal medya hesabından bir mesaj yayımladı.

Kontrol altında tutulduğu hastaneden yapılan yeni tetkiklerde bugün itibariyle corona virüsü testinin negatif çıktığını söyleyen Renda, ”Hastaneden taburcu edildim. 14 günlük karantina süremi tamamlamak için dinlenmeye çekiliyorum” dedi.

İşte Fenerbahçe’den yapılan açıklama;

Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı sporcu, teknik kadro ve idari ekibinde yapılan kontroller sonucunda Covid-19 bulgularına rastlanması sebebiyle 21 Mart Cumartesi günü detaylı tahlil ve tetkikler yapılmış, alınan numuneler Sağlık Bakanlığımıza iletilmiştir.

Sağlık Bakanlığımızdan gelen test sonuçlarına göre, test yapılan 12 kişi içerisinde 1 sporcu, 1 teknik ekip ve 2 idari ekip çalışanı olmak üzere toplamda 4 kişide COVID-19 test sonuçlarının pozitif olduğu görülmüştür.

Daha önce yaptığımız bilgilendirmede belirtildiği üzere, bir idari çalışanımız dışında, hiçbir oyuncumuzda ya da çalışanımızda hastanede yatmalarını gerektirecek bir klinik tablo söz konusu değildir.

Sporcularımız ve çalışanlarımız evlerinde izolasyon altında iyileşme süreçlerini takip etmekte ve durumları sağlık ekiplerimizce düzenli olarak gözlemlenmektedir.

Bir süredir tedbir amaçlı olarak hastanede bulunan bir idari çalışanımızın ise, yapılan yeni tetkiklerinde koronavirüs testleri bugün itibariyle negatif çıkmıştır. İdari çalışanımız, testlerinin negatif çıkması sonrasında tedavi edildiği hastaneden taburcu edilmiş, 14 günlük karantina sürecini tamamlamak üzere istirahate çekilmiştir.

Koronavirüs sonuçları pozitif olan sporcularımızın ve çalışanlarımızın isimleri kendileri tarafından kamuoyu bilgilendirilmediği sürece hasta hakları yönetmeliğinin, hastanın mahremiyetine saygı gösterilmesi esası sebebiyle açıklanmamaktadır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Fenerbahçe Spor Kulübü

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