Alkış var, ses yok!

Tüm dünya corona virüsü salgını ile mücadele halinde… Kimsenin beklemediği kadar fazla yayılan, tahmin edilenden çok can alan virüs nedeniyle ülkelerdeki sağlık çalışanları büyük bir özveriyle çalışıyor.

Sağlık çalışanlarına destek olmak için başlatılan alkış kampanyası, onlara moral desteği veriliyor. Bunca zamandır dövülen, öldürülen, küfür edilen, hakaretlere uğrayan, sözleri dinlenmeyen sağlık çalışanları, ilk kez bir felaket nedeniyle onore ediliyor.

Peki yeterli mi?

Dünyada birçok örneğini gördüğümüz gibi, spor camiası bunun yeterli olmadığını düşünüyor ki birçok yardım teklifi geliyor. Kimisi otellerini sağlık çalışanlarına bedava açıyor, kimisi para bağışında bulunuyor, kimisi henüz açılmamış organizasyon merkezini yatakhane olarak kullanılması için teklif ediyor.

Ronaldo Portekiz’e, Guardiola İspanya’ya, Messi Arjantin’e milyon Euro’luk para yardımı yapıyor. Chelsea, futbolcuların kamp yaptığı otelini sağlık çalışanlarına bedava açıyor. La Liga ve Paris Saint Germain sağlık çalışanları için bağış kampanyası düzenliyor.

Ya Türkiye'de…

Henüz, TFF 3. Lig'de mücadele eden Karşıyaka, Galatasaraylı futbolcu Adem Büyük ve eski futbolcu Tuncay Şanlı dışında hiçbir kulüp ya da sporcudan bir destek hareketi göremedik.

Karşıyaka, antrenman tesislerini talep geldiği an Sağlık Bakanlığı ya da İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne tahsis edebileceğini açıkladı.

Adem Büyük, 100.000 maske, 15.000 test ve 3.000 koruyucu ekipman bağışında bulundu.

Tuncay Şanlı ise, otelini sağlık çalışanlarına ücretsiz olarak açtığını duyurdu.

Belli ki corona virüsünün etkileri katlanarak bir süre daha devam edecek. Bu süre de pek kısa olmayacak. Hastanelerin imkanları da yetersiz kalacak.

Bu olağanüstü hal durumunda sağlık çalışanlarına ya da kapasitesi dolacak olan hastanelere destek olacak başka bir hamle göremedik. Umarım en kısa sürede oyunculara milyon Euro'lar ödeyen kulüplerden ve yılda milyonlarca para kazanan sporculardan da benzer hareketleri görürüz.

Sadece alkışlamak yetmez, alkış alan hareket de yapmak lazım…