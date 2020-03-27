Ronaldo’ya sert corona tepkisi: Havuzda fotoğraf çektirmekten başka bir şey yapmıyor

İtalyan devi Juventus’un Portekizli dünya yıldızı Cristiano Ronaldo, annesi Dolores Aveiro’nun felç geçirip hastaneye kaldırılmasının ardından kulüpten izin alarak ülkesine gitmişti. Takım arkadaşı Rugani’nin corona virüsü testi pozitif çıktıktan sonra İtalya’ya dönmeyeceğini açıklayan ve liglerin ertelenemesi ile birlikte Portekiz’de kalan Ronaldo’ya, Juventus’un eski başkanlarından Giovanni Cobolli Gigli’den tepki geldi.

Ronaldo’nun İtalya’dan ayrılmasının ardından Juventus’ta işlerin karıştığını belirten Giovanni Cobolli Gigli, Radio Punto Nuovo’ya yaptığı açıklamada “Portekiz’e annesinin sağlık sorunu nedeniyle gittiğini söyledi fakat havuzda fotoğraf çektirmekten başka bir şey yapmıyor. Ona annesi nedeniyle istisna yapıldı ama işler karışında diğer futbolcular da gitmek istedi. Ciddi bir salgınla boğuşuyoruz. Herkesin karantinada olması gerekirdi” dedi.

Gigli, Juventus’un Ronaldo’ya taviz vererek, diğer futbolcuların da izin taleplerini onaylamak zorunda kaldığını da sözlerine ekledi.

Şimdiye kadar 7 bin 500’den fazla kişinin hayatını kaybettiği İtalya, corona virüsünden en çok etkilenen ülke konumunda…