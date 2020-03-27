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Sözcü

PSG’den sağlık çalışanlarına 200 bin Euro destek

Paris Saint Germain (PSG) covid-19 virüsüne karşı mücadele kapsamında başlattığı kampanyada 200 bin Euro'nun üzerinde gelir elde etti. Dünyaca ünlü kulüp bu geliri sağlık çalışanlarına aktaracak.

SKOR DIŞ HABER
15:08 -
Haberler Fransa Ligue 1
PSG’den sağlık çalışanlarına 200 bin Euro destek

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Paris Saint Germain, corona virüs salgınında görevli sağlık çalışanlarna destek amaçlı bir kampanya başlattı.

Dünyaca ünlü kulüp satışa çıkarılan formalardan 200 bin Euro’dan fazla gelir elde edildiğini ve bu gelirin Paris’teki hastanelerde görev yapan sağlık çalışanlarına gönderileceğini açıkladı.

PSG Kulübü internetten satışa çıkardığı üzerinde ”Tous Unis” (Hep Birlikte) yazılı 1500 adet özel üretim iç saha formasının 12 saatte tükendiğini duyurdu.

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Son güncelleme: 15:26 27.03.2020