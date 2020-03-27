‘Premir Lig’in iptal edilmemesinin tek nedeni var’

Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü Avrupa’nın hemen hemen bütün ligleri gibi ertelenen Premier Lig’de, kalan 92 maçın oynanıp oynanmayacağı belirsizliğini koruyor. Bazı yöneticiler liglerin yaz ayında oynanmasını belirtirken, bazıları iptal edilmesi, bazıları ise geçersiz sayılmayı gerektiğini savunuyor. İngiliz The Sun gazetesinin Spor Yazarı Mark Irwin ise, konu ile ilgili yazdığı yazıda, Premier Lig’in iptal edilmemesinin tek nedeni olduğunu iddia ediyor.

Irwin’e göre Premier Lig’de kalan 92 maç bir şekilde oynanmak zorunda… Çünkü kulüpler, televizyon gelirlerinden aldıkları 842 milyon Euro’yu kaybetmek istemiyor. Irwin, konu ile ilgili yazdığı yazıda “Liglerde kalan maçların oynanmaması durumunda yayıncı kuruluş, kulüplere verdiği parayı geri isteyecek. Ancak bu para çoktan hesaplara yattı ve büyük bir kısmı da harcandı. Yani çoğu kulüp, parayı geri vermeyi kabul etse de bunu başaramayacak. Yoksa şimdiye kadar Premier Lig çoktan iptal edilirdi” değerlendirmesinde bulundu.

Premier Lig yönetiminin bu nedenle ligleri oynatmanın bir yolunu düşündüğünü belirten Irwin, yazısını şöyle sürdürdü:

“İlk seçenek olarak maçların seyircisiz oynatılması düşünülüyor. Bu çözüm, taraftarların maçları evlerinden izlemek zorunda kalacakları için yayıncı kuruluşun da işine geliyor. Bu yüzden yayıncı kuruluşu suçlayamayız. Çünkü 1992 yılından bu yana Premier Lig’in yayıncı kuruluşları, kulüplere şimdiye kadar 26 milyar Euro aktardı. Ligler oynanmazsa, bunun yayıncı kuruluşa zararı 773 milyon Euro olacak.”