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Sözcü

Oumar Niasse’a polis azarı! ‘Utanç duyuyorum’

İngiltere'de hükümetin "Çok gerekli olmadıkça dışarı çıkmayın" uyarısını hiçe sayan Everton'ın yıldızı Oumar Niasse, kendisini çeviren polis tarafından sert bir şekilde uyarıldı.

SKOR DIŞ HABER
08:54 -
Haberler Futbol
Oumar Niasse’a polis azarı! ‘Utanç duyuyorum’

İngiltere Premier Lig’de Everton forması giyen Oumar Niasse, corona virüsü salgını nedeniyle ülkede yapılan sokağa mecbur kalınmadıkça çıkılmaması şeklindeki uyarıları hiçe saydı. The Sun’da yer alan habere göre, yakın bir arkadaşı ve iki kadınla birlikte gezintiye çıkan Oumar Niasse, polis çevirmesinde hiç beklemediği bir durumla karşılaştı.

Emniyet kemeri de takmadığı belirtilen Oumar Niasse’ı durduran polis, yıldız futbolcuya “Kuralları çiğnedin. Rezalet! Sen yüz karasısın! Bir Premier Lig futbolcusu olarak buradaki herkesi riske atıyorsun. Ne yaptığını sanıyorsun? Utanç duyuyorum” dedi.

Olayın görgü tanığı ise, yaptığı açıklamada “Niasse’ın hiçbir şeye aldırmaması inanılmaz. İnsanların iki kişiden fazla bir araya gelmemeleri söyleniyor. Ancak o arabanın içindeki dört kişi, istedikleri her şeyi yapabileceklerini düşünüyor” ifadelerini kullandı.

Bir dönem Türkiye’de Akhisarspor forması da giyen Oumar Niasse, Ege ekibinden 5.5 milyon Euro karşılığında Rusya’nın Lokomotif Moskova takımına transfer olmuştu. İngiltere Premier Lig ekibi Everton, Senagalli futbolcuyu 2016 yılında 18 milyon Euro ödeyerek kadrosuna katmıştı.

Corona everton ingiltere Oumar Niasse
Son güncelleme: 09:03 27.03.2020