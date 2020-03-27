Novak Djokovic’ten corona ile mücadeleye 1 milyon euro!

Teniste dünya 1 numarası Novak Djokovic, ülkesi Sırbistan’a corona virüsü ile mücadeleye destek amaçlı solunum cihazı ve başka medikal ekipmanların alınması için 1 milyon euro bağışladı.

Erkek tenisinin efsane üçlüsünden Rafael Nadal, İspanyol sporculara çağrıda bulunup 11 milyon euro toplanmasına yardımcı olmuştu. Roger Federer ise ülkesi İsviçre’ye 1 milyon Euro bağışlamıştı.

Djokovic, Sırp basınına Marbella, İspanya’dan bir açıklamada bulunurken “Ülkem Sırbistan’da ve dünyada corona virüsü ile enfekte olmuş tüm sağlık çalışanlarına minnettarım” ifadelerini kullandı.

Djokovic, “Ne yazık ki her geçen gün daha fazla kişi salgına yakalanıyor. Eşim Jelena ve ben ihtiyacı olanlara nasıl bir bağışta bulunabileceğimizi planlıyorduk” diye konuştu. Sırbistan’da bu zamana kadar 457 kişi corona virüsüne yakalandı ve 7 kişi hayatını kaybetti.

Teniste de sezon askıya alınmıştı…

Teniste sezon hem WTA’de hem de ATP’de askıya alınmıştı. Sezonun yeniden başlama tarihi olarak 7 Haziran açıklandı ancak gidişata göre bu tarih daha da ötelenebilir.

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Bu sezon Dubai’de beşinci kez Avustralya Açık’ta da rekora ulaşarak sekizinci kez zafere ulaşan ve 18 maçlık bir galibiyet serisi bulunan Djoker, “Durum öngörülemez. Çokça korku ve panik var ancak anlayabiliyorum çünkü çok büyük bir acı yaşanıyor. Ailem ve ben bu virüs belasıyla mücadele edilen şu süreçte olabildiği kadar pozitif ve enerjik kalmaya çalışıyoruz” dedi.