Kayserispor’da corona virüsü çıktı!

Süper Lig ekibi Kayserispor yaptırdığı corona virüsü testleri sonrasında sonuçları açıkladı. Ne yazık ki, sarı-kırmızılı kulüpte bir idari çalışanda corona virüsü tespit edildi. Kulüp test sonuçları geldikçe bilgilendirme yapacaklarını belirterek şu açıklamayı yayınladı;

“Kulübümüzde yapılan Koronavirus (Covid-19) taramasında bir idari personelimizde sonuç pozitif çıkmıştır. Şu ana kadar gelen sonuçlarda başka pozitif vakaya rastlanmamıştır. Test sonuçları geldikçe kamuoyunu bilgilendirmeye devam edeceğiz.”

GALATASARAY’DA 3 İSİM CORONAYA YAKALANDI

Daha önce Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak ve başkan yardımcısı Yusuf Günay ile teknik direktör Fatih Terim, corona virüsü testleri pozitif çıktığı için hastanede tedavi altına alınmıştır. Öte yandan Fenerbahçe Futbol Takımı’nda da ismi açıklanmayan bir futbolcu corona virüsüne yakalandı.