İtalya’dan sarsıcı haber! Dino Bove corona virüsü nedeniyle hayatını kaybetti…

İtalyan futbolunu yıkan bir ölüm haberi geldi… Corona virüse yakalanan ve 18 Mart’ta yoğun bakım ünitesine alınan 65 yaşındaki ünlü iş adamı Dino Bove’nin dün gece hayatını kaybettiği açıklandı.

Covid-19 salgınının en çok etkilediği ülkelerden biri olan İtalya’da bir sarsıcı haber de Napoli Kulübü’nden geldi. Dev kulüp yaptığı açıklamada İtalya’nın en saygın iş adamları arasında gösterilen ve Napoli Kadın Futbol Takımı’nında kurucusu olan Bove’nin corona virüsla olan savaşı kaybettiğini duyurdu.

NAPOLİ KULÜBÜ’NDEN AÇIKLAMA

Karantinaya alındığı hastanede solunum yetmezliği sorunu ile karşı karşıya galan Dino Bove İtalya futbolunun önemli isimlerinden biriydi. 2003 yılında kurulan ve şu anda Serie B’de mücadele eden Napoli Calcio Femminile’nin kurucularından biri olarak tanınan Bove’nin corona virüse yakalanarak hayatını kaybetmesi ülkede büyük bir üzüntüye neden oldu.

Napoli kulübünden yapılan açıklamada, “Napoli, Dino Bove’un hayatını kaybetmesinden dolayı yaşadığı üzüntüyü onu sevenlerle ve ailesiyle paylaşıyor” ifadeleri kullanıldı.