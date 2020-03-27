İtalya Spor Bakanı Vincenzo Spadafora: ‘Bunu açıklamaktan dolayı üzgünüm ama…’

Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsünden en ağır şekilde etkilenen İtalya’da Spor Bakanı Vincenzo Spadafora, Rai 3’e konuştu ve ülkedeki spor faaliyetlerinin geleceği hakkında açıklamalarda bulundu.

Spadafora, “Bunu burada açıklamaktan dolayı üzgünüm ama iyimser olarak liglere nisan ayının sonunda veya mayıs ayının başında başlama düşüncemiz sanırım fazla iyimser olacaktır. 3 Mayıs’ta başlamamız mümkün olsa bile seyircisiz olarak başlayacaktık” dedi.

‘Şüphelerim var…’

“Liglerin devam edebilmesi ile ilgili şüphelerim var” diyen Spadafora, “Bilim adamlarının dahi virüsün nasıl evrimleşeceği hakkında kesin bir görüşleri yok. Savrulmuyoruz, sürekli değişen kararlara adapte olmaya çalışıyoruz” diye konuştu.

Ayrıca Calcio Mercato’da yayınlanan haberde Bakan’ın “Sporun tüm paydaşlarıyla görüşmelerimizi sürdürüyoruz. Çok faydalı konuşmalar yapıyoruz. Sosyal ve ekonomik olarak spor, bu krizden yeniden çıkabilmemiz için toplumsal olarak büyük bir gösterge olacak” sözlerine yer verildi.