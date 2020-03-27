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Sözcü

İngiltere’de Premier League, EFL ve Profesyonel Futbolcular Birliği ortak karar verdi! ‘Ligler…’

Premier League, English Football League ve Profesyonel Futbolcular Birliği liglerin geleceğine dair ortak bir karara vardı. Ortak açıklamada, "Ligler en erken 30 Nisan'dan önce başlamayacak. Ligler ancak güvenli olduğunda ve şartlar izin verdiğinde başlayacak" ifadelerine yer verildi.

23:03 -
Haberler Futbol
İngiltere’de Premier League, EFL ve Profesyonel Futbolcular Birliği ortak karar verdi! ‘Ligler…’

İngiltere’de profesyonel futbolun paydaşları, liglerin geleceği hakkında konuşmak üzere bir toplantı gerçekleştirdi.

Championship, League One ve League Two’nun bağlı bulunduğu English Football League, Profesyonel Futbolcular Birliği ve Premier League bir araya gelirken ortak bir karar açıklandı.

“Premier Lig, EFL ve Profesyonel Futbolcular Birliği, corona virüsü salgınıyla ilgili artan endişeleri tartışmıştır. Üç organizasyon da herkesi etkileyen bu virüsle ilgili düşüncelerini paylaşmıştır.

Premier Lig, EFL ve Profesyonel Futbolcular Birliği, bu sürecin zorluklarının farkındadır. Ligler, en erken 30 Nisan’a kadar başlamayacaktır. Ligler ancak güvenli olduğunda ve şartlar izin verdiğinde başlayacak.”

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