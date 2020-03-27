Futbol camiasından Yusuf Günay’a geçmiş olsun mesajları

TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU:

“Galatasaray Spor Kulübü Başkan Yardımcısı Sayın Yusuf Günay´ın yeni tip koronavirüs testinin pozitif çıktığını üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Sayın Yusuf Günay´a acil şifalar diliyor, en kısa sürede sağlığına kavuşacağına inanıyoruz. Günay ve Galatasaray camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.”

FENERBAHÇE:

“Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Yusuf Günay´a ve Galatasaray camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor; yapılacak tedavilerin ardından Yusuf Günay´ın bir an önce sağlığına kavuşmasını diliyor, kendisinden iyi haberler almayı temenni ediyoruz.”

BEŞİKTAŞ:

“Galatasaray Spor Kulübü Başkan Yardımcısı Yusuf Günay´ın Covid-19 testinin pozitif çıktığını üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Bir an evvel sağlığına kavuşmasını temenni ettiğimiz Yusuf Günay ile Galatasaray Spor Kulübü camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.”

YUKATEL DENİZLİSPOR:

“Yusuf Günay´a ve Galatasaray camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor; en kısa zamanda sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz.”

GENÇLERBİRLİĞİ:

“COVID-19 testi pozitif çıkan sayın Yusuf Günay´a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Günay´ın bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz.”

AYTEMİZ ALANYASPOR:

“COVID-19 testi pozitif çıkan sayın Yusuf Günay´ın bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ederiz. Geçmiş olsun Galatasaray.”

EROL BULUT:

“Yeni tip koronavirüs (Covid-19) testi pozitif çıkan Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Yusuf Günay´a ve Kayserispor idari personeline geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, en kısa zamanda sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyorum.”