FIFA, Corona Virüsü Çalışma Grubu kurdu! Kontrat düzenlemesi ve ödeme tavsiyesi…

FIFA yönetimi, bünyesinde kurduğu Corona Virüsü Çalışma Grubu’na sunduğu raporda oyuncuların ve teknik direktörlerin mevcut kontratlarının salgın sonrasında yarıda kalan 2019-2020 sezonlarının yeni bitiş tarihine kadar ertelenmesi tavsiyesinde bulundu.

Reuters’ın ulaştığı belgeye göre FIFA ayrıca transfer dönemlerinin de yeni sezon tarihlerine göre düzenlenmesi gerektiğini belirtti ve ücret kesintileri ile ilgili olara kulüpler ve futbolcuların birlikte çalışması gerektiğini ifade etti.

FIFA’nın şimdilik tavsiye niteliğindeki belgenin, yakın zamanda kulüplerin uygulaması gereken bir resmi karara dönüşmesi beklenirken FIFA, bu çalışmanın bir süredir sürdürüldüğünü ve futbolun tüm paydaşlarına danışılacağını açıkladı.

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‘Öncelik 2019-2020 kulüplerinde…’

FIFA aynı zamanda soru işareti yaratan senaryolara da tavsiyesiyle açıklık getirdi. Transfer takvimlerinin veya oyuncu kayıt tarihlerinin çakışması halinde veya gelecek sezon için önceden yapılmış anlaşmalar durumunda, 2019-2020 sezonunun erteleme dönemi ile 2020-2021 sezonunun başlangıç dönemleri çakışırsa öncelik hakkı oyuncunun 2019-2020 sezonuna kayıtlı olduğu kulüpte olacak.

FIFA bu kararında takımların yarıda kalan sezonu orijinal kadrolarıyla bitirmesi gerektiğini ve bunun yerel liglerin bütünlüğünü ve doğruluğunu korumak için önemli olduğunun altı çizildi.

‘Ödemeler ile ilgili kararları ortak alın’

Bir kritik konu da kulüplerin oyuncularına, teknik heyetine ve çalışanlarına karşı ödeme sorumlulukları konusuydu. Çalışma Grubu, tavsiyesinde oyuncuların, kulüplerin ve teknik heyetlerinin muhtemel ödeme ertelemeleri ve maaş kesintilerin konusunda ortak karar alması gerektiğini ifade etti. Açıklamada ayrıca takımların maç veya antrenman yapmadığı dönemlerde kulüpler ve çalışanlar arasındaki anlaşmaların askıya alınması durumuna bir alternatif bulunması gerektiğini de kulüplere iletti.

FIFA yeni oluşturulan Profesyonel Oyuncular Fonu ile de kulüplere destek olacağını bildirdi.

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