Juventus İtalya’yı terk eden oyuncuları kenara yazdı… Douglas Costa’yı yakan fotoğraf!

Juventus Başkanı Andrea Agnelli 44 yaşında bir iş adamı. Modern yönetim tarzını benimseyen Agnelli, aynı zamanda çok çalışkan ve disiplinli bir kişiliğe sahip. Dolayısıyla benzer hassasiyetleri oyuncularından da bekliyor.

Ünlü iş adamı, corona salgınının boy gösterdiği ilk günlerde kişisel uçaklarıyla ailelerinin yanına giden oyuncularına özel jet göndermiş ve onların Torino’ya geri gelmelerini istemişti. Agnelli her oyuncusuyla aynı mesafeyi koruyor ve Juventus’un bu çizgisiyle bir aile olduğunu sık sık vurguluyor.

Ancak Gonzalo Higuain, Miralem Pijanic, Sami Khedira ve Douglas Costa, İtalya’ya dönmemeyi seçti.

Bu oyunculardan özellikle Brezilyalı yıldız Costa’nın “rüya gibi bir yerde” kız arkadaşı Nathalia Felix ile geç saatlere kadar vakit geçirmesi, İtalyan başkanın aklında yer etmişe benziyor.

Bu gönderiyi Instagram’da gör Mô de vida NATHÁLIA FELIX (@nathaliafelix)’in paylaştığı bir gönderi ( 24 Mar, 2020, 2:50ös PDT )

DYBALA’YA SÖZLEŞME, COSTA’YA VEDA!

Mirror’ın haberine göre, kulüpte kalarak sadakat gösteren (virüsü kapan) oyunculardan Paulo Dybala’nın 9 milyon euro’luk yeni kontrata layık görülmesi bekleniyor. 5 yıllık sözleşme önerilecek olan Dybala’nın takımın lideri olması istenecek. Costa gibi oyuncuların ise kulüpteki günlerinin sayılı olduğu belirtiliyor.

Oyuncunun düşük bonservisine karşın kötü sakatlık geçmişi de yaz aylarındaki satışını zora sokabilir. Juventus’un İtalya’ya dönmeyen Higuain, Costa, Pjanic ve Khedira’nın davranışlarından büyük hayal kırıklığı yaşadığı belirtiliyor. Costa’nın paylaştığı fotoğraflar da bu hayal kırıklığını güçlendirir nitelikte.

80 binin üzerinde corona vakası görülen İtalya’da bugüne kadar 8215 kişi yaşamını yitirdi.

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