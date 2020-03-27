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Amir Khan’dan coronayla mücadeleye destek! Düğün salonlarını teklif etti

Eski dünya şampiyonu boksör Amir Khan, corona virüsüne destek olmak için 60 bin metrekare alana yayılmış 4 düğün salonunu teklif etti.

SKOR DIŞ HABER
08:32 -
Haberler Boks
Amir Khan’dan coronayla mücadeleye destek! Düğün salonlarını teklif etti

Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgını ile mücadele eden sağlık ekiplerine, eski dünya şampiyonu boksör Amir Khan’dan destek geldi. Amir Khan, doğduğu yer olan Bolton’da bu yaz açmayı planladığı 60 bin metrekare içinde bulunan ve düğün organizasyonlarının yapılacağı 4 binasını Ulusal Sağlık Servisi’ne (NHS) verebileceğini  söyledi.

Hastanelerde yatakların yetersiz kalması halinde düğün salonlarının kullanılabileceğini belirten Amir Khan, sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda, 5.5 milyon Euro’ya mal olan düğün salonu merkezlerini NHS’ye önerdi. Amir Khan, yaptığı paylaşımda “60 bin metrekarelik 4 düğün salonu merkezimi, corona virüsle mücadele eden NHS’nin kullanımına sunuyorum. Lütfen güvende kalın” dedi.

Bolton’da henüz hastanelerin kapasite sıkıntısı çekmediğini anlatan Amir Khan, yatakların yetmemesi durumunda NHS’nin teklifini değerlendirmesini istedi.

İşte Amir Khan’ın Twitter hesabından yaptığı paylaşım:

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