Amir Khan’dan coronayla mücadeleye destek! Düğün salonlarını teklif etti

Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgını ile mücadele eden sağlık ekiplerine, eski dünya şampiyonu boksör Amir Khan’dan destek geldi. Amir Khan, doğduğu yer olan Bolton’da bu yaz açmayı planladığı 60 bin metrekare içinde bulunan ve düğün organizasyonlarının yapılacağı 4 binasını Ulusal Sağlık Servisi’ne (NHS) verebileceğini söyledi.

Hastanelerde yatakların yetersiz kalması halinde düğün salonlarının kullanılabileceğini belirten Amir Khan, sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda, 5.5 milyon Euro’ya mal olan düğün salonu merkezlerini NHS’ye önerdi. Amir Khan, yaptığı paylaşımda “60 bin metrekarelik 4 düğün salonu merkezimi, corona virüsle mücadele eden NHS’nin kullanımına sunuyorum. Lütfen güvende kalın” dedi.

Bolton’da henüz hastanelerin kapasite sıkıntısı çekmediğini anlatan Amir Khan, yatakların yetmemesi durumunda NHS’nin teklifini değerlendirmesini istedi.

İşte Amir Khan’ın Twitter hesabından yaptığı paylaşım:

I am aware of how difficult it is for the public to get a hospital bed in this tragic time. I am prepared to give my 60,000 square foot 4 story building which is due to be a wedding hall and retail outlet to the @NHSuk to help people affected by the coronavirus. Pls keep safe. pic.twitter.com/MSpaEwPFuw

— Amir Khan (@amirkingkhan) March 25, 2020