Abdelhak Nouri’de umut verici gelişme

8 Temmuz 2017’de Ajax’ın Werder Bremen ile oynadığı maçta kalbi duran ve 1 yıl sonra komadan uyanabilen Abdelhak Nouri’nin son durumu ile ilgili ağabeyinden açıklama geldi.

Hollanda’da katıldığı bir TV programında konuşan büyük ağabeyi Abderrahim yaptığı açıklamada kardeşinin yaşam mücadelesine devam ettiğini ve bir şekilde iletişim kurduklarını ve kendi başına yapabildiği şeyleri anlattı.

“KAŞLARINI KALDIRARAK GÖSTERDİĞİ BİR İLETİŞİM”

Son durumuyla ilgili konuşan Abderrahim, “Uyuyor, uyanıyor, yiyor ama yataktan kalkamıyor. Son zamanlarda kaşlarını kaldırarak geliştirdiğimiz bir iletişim şeklimiz var. Bu onun için en iyi spor olarak görünüyor. Nerede olduğunun farkında, ailesi ile olduğunun farkında. Onunla sık sık konuşuyoruz ve maçları bile izliyoruz” sözlerini kullandı.

Nouri’nin talihsiz olayın ardından yaşam mücadelesine devam ettiğini belirten ağabeyi, Nouri’nin kendileriyle birlikte olduğu için Allah’a her gün şükrettiklerini belirtti.