2020’de spora veda!

Veba 1347'de başladı. Orta Asya kaynaklıydı. Maalesef yine Çin çok etkilendi önce. Kırım'ı kuşatan Kıpçak ordusunun vebadan ölenleri mancınıkla kentin içine atması ve Ceneviz ticaret gemilerinin Kırım'da çok olmasından, salgın Avrupa'ya sıçradı.

Dünya küresel değildi, muhteşem uçaklar, harika oteller yoktu, ama Avrupa nüfusunun üçte biri yok oldu. Cahil papazlar yüzünden, kediler şeytan diye yok edildi. Taşıyıcı fareler meydanı boş buldular. O zaman olimpiyat yoktu tabii.

Gelelim İspanyol gribine. Birinci Dünya Savaşı kâğıt üzerinde bitmişti. H1N1 virüsü savaşı bitirmemişti. Spor ve futbol vardı. Virüsün adı İspanyol gribiydi. 100 milyon insan hayata veda etti. Bu virüs, gençleri etkiliyordu.

Günümüze dönelim… Evdeyiz, okuyoruz, yazıyoruz, film seyrediyoruz. COVİD-19 görünmeyen bir düşman, çok az temas gerekiyor, bu yüzden evden çıkmıyoruz!

Olimpiyatların ertelenmesi bize şunu söylüyor: 2020'de spor organizasyonlarına başlamak çok zor olacak.